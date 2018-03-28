Начался официальный визит в Азербайджан президента Ирана

2018-03-28 12:58 | www.apa.az | 6

Начался официальный визит в Азербайджан президента Ирана Хасана Рухани.



Как сообщает АПА, в состав иранской делегации вошли министр иностранных дел Ирана, министр нефти, министр промышленности, рудников и торговли, министр спорта и молодежи, руководитель аппарата президента Ирана и министр транспорта.

В рамках двухдневного визита президенты Ирана и Азербайджана проведут встречи один на один, а также в расширенном составе. Во время визита ожидается подписание между двумя странами документов в сфере промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма.

29 марта главы государств примут участие в открытии автомобильного завода в Нефтчале и железной дороги «Астара-Астара».