Трускавец на Новруз - в любимом курорте азербайджанцев (ФОТО)

2018-03-28 12:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Украинский курорт Трускавец в последние годы получил широкую известность среди граждан Азербайджана. Ежегодно сюда приезжают тысячи азербайджанцев, чтобы оздоровиться и просто отдохнуть. Исключением этому не стали и праздники Новруз....

В этом году весна в Трускавце припозднилась, почти весь март был холодным и снежным, что непривычно для этого времени года. В некоторые дни минусовая температура опускалась до 10 градусов и нужно учесть, что в декабре и январе снега практически не было. Местным жителям пришлось доставать из шкафов теплые вещи и следить за "сюрпризами" природы. А как говорится в известной песне, "у природы нет плохой погоды". Тем более, детям снег всегда в радость, можно поиграть в снежки, покататься на коньках, санях.

"Сюрпризы" природы практически не сказались и на туристах, и желающих подлечиться и отдохнуть - заполняемость некоторых популярных санаториев и отелей была почти стопроцентная. И это несмотря на кризис практически на всех курортных направлениях. Речь азербайджанцев была слышна практически везде на улицах, а также во всех отелях. А нам, небольшой журналистской группе из Азербайджана, удалось посетить ряд самых популярных санаторных комплексов и отелей города. И самое интересное, что среди посещающих этот курорт азербайджанцев, не только люди пожилого возраста, но и молодые люди. Кто приезжает один, кто с семьей, кто с друзьями...

Трускавец называют жемчужиной Прикарпатья и всей Украины. Это уникальный курорт Украины в Львовской области, который находится в живописной местности в предгорье Украинских Карпат на высоте 400 метров над уровнем моря. Город и вправду буквально тонет в зелени в летнее время, а богатый кислородом и озоном воздух, теплый, мягкий климат и целебные минеральные воды создают идеальные условия для отдыха и оздоровления.

Курорт богат источниками минеральных вод и озокерита, известного как "горный воск". Но прославился он благодаря своей знаменитой лечебной воде "Нафтуся". "Нафтусей" ее прозвали из-за того, что она имеет специфический привкус нефти и запах сероводорода. Ее называют "животворящей водой", влияющей на все процессы в организме, способствуюшей ликвидации воспалительных процессов, выводящей камни и песок из почек, желчного пузыря, моче- и желчевыводящих путей. "Нафтуся" нормализует обмен веществ, работу желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, защищает и восстанавливает печеночные клетки, повышает активность желез внутренней секреции, выводит из организма радионуклиды, шлаки и недоокисленные продукты обмена веществ. Благодаря иммуномодулирующему действию восстанавливает защитные силы организма, предупреждает онкологические заболевания.. Именно поэтому ежегодно сотни тысяч граждан из более, чем 60 стран посещают этот украинский курорт и пользуются ее целебными источниками.