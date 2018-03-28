В Казахстане планируют освоить 4 нефтяных месторождения

2018-03-28 12:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Казахстане ведется изучение планов по разработке четырех новых нефтяных месторождений на Каспийском море, поблизости от месторождения «Кашаган».

Консорциум «North Caspian Operating Company» также продолжает оценивать варианты развития будущих этапов освоения месторождения «Кашаган», передает «Казинформ».

Консорциум завершает значительные исследования по выбору концепции потенциального совместного освоения месторождений «Каламкас-море» и близлежащего месторождения «Хазар».

В настоящее время, подрядчики вовлеченные в освоение новых месторождений, определяют несколько решений для сокращения затрат, с целью обеспечить рентабельность проекта.