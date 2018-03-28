Состоится первое заседание совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана

2018-03-28 13:00 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 29 марта примет участие в работе первого заседание Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана, передает информагентство "Кабар".
Узбекскую делегацию возглавит премьер-министр страны Абдулла Арипов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.
Совет был создан в соответствии с меморандумом, заключенным между правительствами Кыргызстана и Узбекистана, о создании совета полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях Узбекистана, подписанного в Бишкеке в ходе государственного визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева 5-6 сентября 2017 года.
В ходе заседания первого Совета планируется обсуждение вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран.