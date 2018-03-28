Межбанк Азербайджана в центре нового московского скандала

2018-03-28 13:17 | www.oxu.az | 24

Международный банк Азербайджана оказался в центре скандала, связанного с Росгвардией и строительной компанией «БазисСтройПроект», принадлежащей бизнесмену Назиму Мирзалиеву. Последняя должна была возвести в Екатеринбурге многоквартирный дом для семей военнослужащих, но сорвала реализацию госконтракта, как равно и еще ряд заказов от гражданских государственных структур Свердловской области, пишут российские СМИ.

Как сообщает Oxu.az, «МБА-Москва» (дочка Межбанка. – Ред.) выступала поручителем, гарантирующим исполнение заказа структуры Росгвардии.

«МБА-Москва» в итоге была вынуждена оплатить штрафы за срыв контракта и некачественное исполнение работ генподрядчиком.

Банк уже предъявил финансовые претензии к «БазисСтройПроекту», но участники рынка сомневаются, что деньги, как и многомиллионный кредит, выделенный компании, возможно вернуть.

В конце 2017 года в отношении строительной фирмы было инициировано конкурсное производство. В процессе инвентаризации активов выяснилось, что в собственности подрядчика по ряду госконтрактов находится лишь четыре станка, которые не стоят и полумиллиона, передает Haqqin.az.

В 2016 году «БазисСтройПроект» («БСП»), принадлежащий семье бизнесмена Назима Мирзалиева, выиграл контракт на достройку жилого многоквартирника по адресу: г. Екатеринбург, ул. Соболева, 10. За работу подрядчик планировал получить 175 млн рублей, но из-за срыва сроков сдачи дома 8-й Центр заказчика-застройщика вынужден был расторгнуть контракт и обратиться в УФАС по Свердловской области с заявлением о внесении компании в реестр недобросовестных поставщиков услуг.

Из-за действий предприятия свои квартиры более года не могли получить 129 семей военнослужащих.

Достройкой дома на Соболева занималась челябинская компания «Альфастрой» (принадлежит депутату челябинской Гордумы Олегу Иванову). Так как «БазисСтройПроект» успел выполнить лишь 15% от общего объема заказа, представители Росгвардии вынуждены были вновь расторгнуть контракт на завершение строительных работ стоимостью 148 млн рублей.

Компания в срок справилась с работами. В преддверии нового - 2018 года семьи росгвардейцев получили ключи от своих квартир.

Заказчик тем не менее смог восполнить свои потери за счет банковских гарантий «МБА-Москва».

В общей сложности азербайджанский банк брал на себя возмещение обязательств подрядчика на 17 миллионов рублей, некачественную работу на объекте, а также пени за просрочку исполнения госзаказа.

Несмотря на попытки «МБА-Москва» оспорить решение суда в кассационной инстанции, он уже оплатил гарантийные обязательства.

Встречное требование было подано и к «БСП», в отношении которого в конце 2017 года введено конкурсное производство. Также банк пытается вернуть порядка 120 млн рублей кредита, выделенного компании семьи Мирзалиевых.

Между тем эксперты сомневаются, что азербайджанскому банку удастся вернуть вложенные деньги. Согласно инвентаризации имущества должника, которая состоялась 20 марта, в собственности компании находится лишь четыре станка общей стоимостью 380 тыс. рублей.

Али Мамедов

