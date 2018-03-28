Большинство азербайджанцев проголосует на президентских выборах за Ильхама Алиева - опрос (версия 2)

2018-03-28 13:18 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты социологического опроса, проведенного до “exit-poll”, который совместно будет организован американской организацией “AJF & Associates Inc.” и «Лигой защиты трудовых прав граждан» в связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля.

Председатель «Лиги защиты трудовых прав граждан» Сахиб Мамедов отметил, что социологический опрос нацелен на изучение готовности населения к голосованию в преддверии президентских выборов и уровня его участия в политической жизни страны, общественного мнения в связи с выборами. К опросу были привлечены 1500 респондентов из различных районов Азербайджана. Из них 63,5% (952 человека) представляли большие города, 17,6% (264 человека) – малые города, остальные - поселки и села.

Председатель организации “AJF & Associates Inc.” Джордж Бирнбаум отметил, что 49,9% респондентов - женщины, 50,1% - мужчины.

Опрос проводился с учетом возрастной структуры населения, и 30,4% (456 человек) были в возрасте 18-29, 30% (450 человек) - 30-39 лет, 19,5% (292 человека) - 40-49 лет, 11,5% (173 человека) - 50-59 лет, 5,6% (84 человека) - 60-69 лет и 2,9% (44 человека) - 70 лет и старше.

«Классифицируя вопросы в опросном листе, мы можем сгруппировать их так: 1. Уровень информированности населения о президентских выборах; 2. Отношение к текущей экономической ситуации в стране; 3. Уровень политической активности населения. На вопрос «Как вы участвуете в выборах в Милли Меджлис (парламент) или президентских выборах?», поставленном с целью изучения уровня информированности населения о президентских выборах, большинство респондентов - 74% (1110 человек) ответили, что участвуют в выборах "всегда", 10% (150 человек) сказали о том, что будут участвовать "впервые" в президентских выборах 11 апреля 2018 года, 12,6% респондентов (189 человек) сказали, что «иногда» или «в редких случаях» участвуют в выборах", - сказал он.

Джордж Бирнбаум отметил, что вопросы, относящиеся к I блоку анкетного опроса, позволяют раскрыть возможность склонности избирателей в сторону власти или оппозиции. Так, в большинстве ответов на вопросы «Если бы президентские выборы проводились сегодня, и кандидатами были нижеследующие лица, то за кого бы вы проголосовали?» и «Если бы парламентские выборы проходили сегодня, то за кандидата какой партии вы бы проголосовали?», 82,9% (1244 человека) назвали имя Ильхама Алиева и 70,9% (1064 человека) - правящую партию «Ени Азербайджан». Это говорит о том, что азербайджанцы довольны деятельностью действующей власти и поддерживают ее. На вопрос «Как вы оцениваете работу нынешнего правительства?» 28,9% (433 человека) ответили «отлично», 27,1% (406 человек) – «хорошо», 19,9% (299 человек) ответили «средне». Джордж Бинбаум добавил, что это доказывает правильность сделанного вывода. По его словам, каждый из этих ответов является положительным, и можно сказать, что в целом 75,9% респондентов (1138 человек) воспринимают деятельность нынешнего правительства как удовлетворительную.

Джордж Бирнбаум отметил, что ответ на вопрос «Можете ли вы сказать, верно или нет нижеследующее?» наглядно отражает отношение населения к деятельности нынешнего правительства. «Так, полученные ответы «Азербайджанская экономика сильна» – 62,5% (937 человек), «В Азербайджане существует свобода слова» - 65% (975 человек), «Руководство страны защищает народ от террора» - 63,6% (954 человека), «Если мы сплотимся под руководством политического лидера, то Азербайджан будет еще сильнее» - 62,5% (938 человек), « В Азербайджане защищаются права человека» - 62% (930 человек), «Азербайджан – остров стабильности в регионе» - 63,1% (946 человек) – отражают веру и поддержку населением нынешней власти», - сказал он.

Бирнбаум добавил, что ответы, данные на включенные в этот блок вопросы в связи с «отношением к Президенту Ильхаму Алиеву», позволяют говорить о политических предпочтениях избирателей и результатах голосования.

Так, выражая отношение к президентской деятельности Ильхама Алиева 58,7% (881 человек) сказали «совершенствует экономику», 61% (915 человек) – «заботится о гражданах», 75% (1125 человек) – «хорошо представляет Азербайджан на международной арене», 60,7% (911 человек) – «защищает безопасность страны», 58% (870 человек) – «предотвращает распространение миграционного кризиса на Азербайджан».

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