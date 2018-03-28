В Азербайджане запущен единый номер справочной службы "155"

2018-03-28 13:32 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запущен в эксплуатацию единый Call-центр службы поддержки "155", сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, в настоящее время центр обрабатывает запросы граждан на трех языках (на азербайджанском, русском и английском языке) по услугам телефонной связи, интернета, почтовым и финансовым услугам.

«В ближайшее время в единый Call-центр предусматривается интеграция номеров справочных служб «109» и «157»», - сказал источник.

В перспективе предусматривается подключение к Call-центру тех структурных подразделений министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, которые имеют собственные центры по работе с клиентами.