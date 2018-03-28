Умер сын Михаила Калашникова

2018-03-28 13:49 | www.oxu.az | 7

Скончался советский и российский конструктор, оружейник, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова - Виктор Калашников.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова».

27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова», — говорится в сообщении, размещённом на сайте учебного заведения.