В Венесуэле с цены начнут указывать в новой валюте

2018-03-28 13:48 | www.trend.az | 9

Цены на продукты в Венесуэле начиная с 1 мая будут указываться в новой национальной валюте под названием суверенный боливар после объявленной ранее в стране деноминации. Об этом говорится в декрете президента страны Николаса Мадуро, опубликованном во вторник в официальном венесуэльском издании La Gaceta Oficial, передает ТАСС.

Начиная с 1 мая цены на продукты "следует указывать в суверенных боливарах (BsS)" наряду с находящимися ныне в хождении боливарами (Bs), которые вскоре будут изъяты из обращения, говорится в президентском декрете. Это делается для того, чтобы население страны смогло быстрее привыкнуть к новой валюте. По отношению к ней старый боливар будет ровно в тысячу раз дешевле.

Мадуро объявил о проведении деноминации национальной валюты 22 марта в надежде таким образом укрепить экономику страны. Президент указал, что с 4 июня находящийся ныне в хождении боливар будет полностью исключен из обращения.