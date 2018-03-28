Посол США: «Азербайджан должен продолжать меры для диверсификации экономики»

2018-03-28 13:55 | www.apa.az | 7

Американская Торговая Палата в Азербайджане (AmCham) организовала обед, посвященный завершению дипломатической службы посла США в Азербайджане Роберта Секуты.

Как сообщает АПА-Экономикс, президент AmCham Нуран Керимов и исполнительный директор Натаван Мамедова выразили признательность Р.Секуте за особые заслуги в Азербайджане, и отметили, что деятельность посла внесет большой вклад в работу AmCham.

Р.Секута заявил, что Азербайджан занимает стратегическое положение в регионе. Он отметил, что Азербайджан является нефтегазовой страной, и в этом направлении продолжает свою стратегию: «Наряду с этой стратегией, Азербайджан должен продолжать меры для диверсификации экономики. Сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, порта Алят, повлияют на укрепление торговых связей вдоль коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Эти проекты вносят вклад в повышение международного имиджа Азербайджана».

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Р.Секута отметил важность достижения его мирного урегулирования на основе норм международного права.