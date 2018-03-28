Ноэль Кинг: «Мы бы заплакали, если бы не забили гол Азербайджану»

2018-03-28 13:59 | www.apa.az | 9

«Сегодня мы заслужили победу. Возможно, гол был забит поздно. Но мы создали много голевых моментов и контролировали мяч». Как сообщает apasport.az, об этом заявил главный тренер сборной Ирландии, сформированной из футболистов в возрасте до 21 года Ноэль Кинг.

В домашнем матче отборочного цикла чемпионата Европы со сборной Азербайджана ирландцы одержали победу благодаря голу, забитому на 99-й минуте – 1:0.

Высказав своё мнение о матче местной прессе, Кинг выразил недовольство игрой своей команды в первом тайме: «Мы провели большую часть игры на половине поля соперника и в его штрафной площадке. Позднее мы перешли к атакующим действиям. Наша команда не очень хорошо провела первый тайм. С этим согласны и футболисты. В беседе с нами они признались, что в первом тайме играли немного медленно. Мы этого никогда не делали. Эти 45 минут были худшими за 8 дней подготовки. Мы стремимся не к этому. Наша цель – добиться максимума. Мы попытались изменить ситуацию, произведя несколько замен. У нас есть отличные футболисты и это даёт нам дополнительное преимущество. Мы бы заплакали, если бы не забили гол. Это обусловлено душевным подъёмом».

На данный момент сборная Ирландии занимает 2-ое место в V группе, отставая от лидера Германии на 3 очка. Главный тренер подчеркнул, что они будут бороться за первое место в группе и стремиться к победе в домашней встрече с Германией в сентябре: «Если вы скажите кому-то из этих ребят, что они не смогут обыграть Германию, то они странно посмотрят на вас».