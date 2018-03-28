Месси ушёл с трибуны после шестого мяча испанцев – ФОТО

2018-03-28 14:08 | www.oxu.az | 7

Нападающий сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси покинул трибуну, после того как сборная Испании отправила шестой мяч в ворота аргентинцев в товарищеском матче (6:1).

Как передает Oxu.Az, Месси получил незначительное повреждение подколенного сухожилия на тренировке и не смог принять участие в товарищеском матче. Тренерский штаб сборной Аргентины благоразумно предоставил отдых своему лидеру.

Поражение от Испании стало для Аргентины повторением антирекорда.