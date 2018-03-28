Секута: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в мире

2018-03-28 13:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе и в мире, сказал в среду посол США в Азербайджане Роберт Секута на ежемесячном деловом ужине Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), посвященном завершению его дипломатической миссии в стране.

"Географическое положение Азербайджана и его энергетические ресурсы играют очень важную роль для обеспечения энергетической безопасности не только региона, но и мира. Это, а также другие факторы повышают вес Азербайджана на международной арене", - сказал Секута.