Председатель ЦИК: На 20 процентах избирательных участках установлены камеры

2018-03-28 14:28 | www.oxu.az | 6

В связи с назначенными на 11 апреля президентскими выборами в Азербайджане в Центризбиркоме (ЦИК) состоялось знакомство с «Центром технического контроля за веб-камерами».

Как передает Oxu.Az, центр был осмотрен министром связи и высоких технологий Рамином Гулузаде.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов проинформировал министра о том, что на избирательных участках установлены 1000 веб-камер для наблюдения за процессом голосования, что в целом охватывает 20% избирательных участков.

Было отмечено, что веб-камеры установлены для обеспечения прозрачности.