Банк Израиля опубликовал отчет об экономике страны за 2017 год

2018-03-28 14:05 | www.trend.az | 6

Банк Израиля опубликовал отчет об экономке страны за 2017 год согласно закону о центральном банке от 2010 года. Отчет был вручен президенту Израиля Реувену Ривлину, сообщает Newsru.

Согласно отчету, в 2017 году темпы экономического роста составили 3,4%. При этом в отличие от двух предыдущих лет, когда экономический рост базировался исключительно на росте частного потребления, в этом году его основы более сбалансированы благодаря росту объемов экспорта и расцвету туризма.

Впервые с 2014 года в стране была зафиксирована положительная инфляция (0,4%), однако она все еще ниже нижней границы запланированного инфляционного коридора в 1%-3%.

Дефицит государственного бюджета составил 2%, на 0,9% ниже запланированного. Соотношение общественного долга к ВВП продолжило снижаться и составило 60,8%.

Комментируя деятельность правительства, Банк Израиля призывает прекратить снижение налогов и инициировать отмену необоснованных налоговых льгот, параллельно увеличивая социальные расходы правительства.