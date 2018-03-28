Рухани назвал цели визита в Азербайджан

2018-03-28 14:35 | www.oxu.az | 6

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани посетил Туркменистан, а потом Азербайджан. В рамках визита он заявил, что одна из важных задач иранского правительства – развитие отношений с соседними странами. Основная цель визита – обсуждение экономических и культурных вопросов.

Как передает Oxu.Az, давая интервью в аэропорту Тегерана перед вылетом в Туркменистан, Рухани заявил, что визиты совершаются по предложению президентов Туркменистана и Азербайджана.

Рухани назвал радостным фактором то, что совершает первый зарубежный визит в новом году в соседние и близкие страны.

Эльвин Пашазаде

