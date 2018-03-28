В США водители подали коллективный иск против BMW

2018-03-28 14:21 | www.trend.az | 7

Ряд американских водителей подали коллективный иск в суд против подразделения BMW — BMW of North America, обвинив его в установке в автомобили программного обеспечения, которое занижает показатели вредных выбросов, говорится в журнале BMWBLOG, передает РИА Новости.

Как отмечает издание, иск в отношении североамериканского подразделения концерна подан в суд Нью-Джерси. По данным истцов, BMW устанавливала специальные программы, занижающие данные выбросов, в автомобили BMW X5 и BMW 335d, собранные с 2009 по 2011 годы.

"Для нас принципиально важно, чтобы не было никаких манипуляций с автомобилями BMW Group, и чтобы они соответствовали всем соответствующим требованиям законодательства", — отметил в свою очередь представитель BMW North America Кенн Спаркс (Kenn Sparks) в письменном комментарии изданию.