Турция и США обсудят вопрос освобождения сирийского города Манбидж – МИД Турции

2018-03-28 14:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция и США обсудят вопрос освобождения сирийского города Манбидж от террористов PYD и YPG, во время визита официального представителя МИД Турции Хами Аксой в Вашингтон.

Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД Турции.

В сообщении отмечается, что визит Аксой в США состоится 30 марта текущего года.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции направляются в Манбидж.

По словам Эрдогана, США не поддержат Турцию в вопросе освобождения Манбиджа.

Глава государства отметил, что если бы США согласились подержать действия Турции по освобождению Манбиджа, то это существенно ускорило бы процесс очистки региона от террористов. Однако это маловероятно, отметил президент.

Отметим что накануне в 27 марта ВС Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» освободили город Тель-Рифат.