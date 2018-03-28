Состоялся гала-вечер комедийного фильма «Məşhur gəlin» – ФОТО

2018-03-28 14:49 | www.oxu.az | 4

В Азербайджанском кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенным в ТЦ «Gənclik Mall» прошёл гала-вечер комедийного фильма «Məşhur gəlin».

Как передает Oxu.Az, на вечере участвовали актеры фильма, известные представители искусства, званые гости и представители медиа.

В экранизации фильма, являющегося производством AS Media, принимали участие главные продюсеры Сарван Аллахвердиев и Джавид Гюль, исполнительный продюсер Сархан Гадимов, координатор Заур Дарабзаде, сценаристы Эльсевер Джамал и Азер Салимли, звукорежиссер Ислам Ширвани.

Режиссёр картины Рафаэль Багиров. Роли исполнили Афаг Гянджали, Расул Аббасов, Мансур Шариф, Шахрияр Абилов, Джавид Гюль и Кямиль Зейналлы.

По сюжетной линии, гянджинец Вагиф является ярым влюбленным фанатом Афаг Гянджали. Самое прекрасное, что может случится с человеком, который так любит Афаг Гянджали, является то, что она сядет в его машину. Афаг направляется в аэропорт на такси Вагифа и забывает там сумку.

Несмотря на то, что Вагиф бежал за самолетом с сумкой, он так и не смог отдать ее Афаг. Для того чтобы попасть в Баку и отдать сумку, Вагиф просит помощи у своего друга – торговца автомобилями Этибара. Друзья отправляются в путь, чтобы отдать сумку и встречают на своем пути приключения.

С 29 марта фильм можно будет посмотреть в сети кинотеатров «CinemaPlus».

Кинотеатр «CinemaPlus» всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Местами будет туман. Скорость западного ветра на отдельных территориях временами усилится. Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 19-24 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 14-19 градусов тепла.