В Баку украли школьные формы

2018-03-28 14:59 | www.oxu.az | 13

В 31-ое отделение полиции Сураханского районного управления полиции города Баку поступила информация о том, что на территории поселка Ени Сураханы в хранилище во дворе одного из домов в период с 27 февраля по 9 марта было украдено 90 штук школьных форм и 500 штук очков.

Об этом сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел.

Сотрудниками полиции были проведены соответствующие мероприятия. В результате проведенных оперативно-розыскных действий сотрудниками полиции был выявлен и задержан подозреваемый в совершении кражи.

Установлено, что это житель города Баку, ранее судимый Шамси Шихалиев. Сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств школьную форму – 25 штук и несколько штук очков.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.