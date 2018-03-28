Черногория высылает российского дипломата

2018-03-28 15:02 | www.oxu.az | 7
Кабинет министров Черногории принял решение о высылке одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля», сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство республики.
Как передает Oxu.az, сотрудник дипмиссии должен покинуть страну в течение недели.
Также Подгорица отозвала согласие на работу в республике почетного консула России.
Накануне премьер Душко Маркович заявил, что случившееся в Британии «указывает, что ответственность лежит на российской стороне».
При этом он не смог точно указать место инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.