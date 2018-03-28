Мазахир Панахов: Они дискредитируют себя в социальных сетях

2018-03-28 15:20 | www.oxu.az | 7

До сих пор прошли регистрацию 545 международных наблюдателей.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов.

М.Панахов отметил, что это не окончательная цифра, так процесс регистрации наблюдателей продолжается, и вероятно их число вырастет.

Что касается местных наблюдателей, то председатель ЦИК отметил, что более 53 тыс. наблюдателей уже прошли регистрацию.

М.Панахов также коснулся вопроса пропаганды в социальных сетях:

«Если не учитывать 5-6 людей с уличным воспитанием, то в связи с предвыборной агитацией не наблюдается никаких нежелательных случаев».

По его словам, эти люди дискредитируют себя в социальных сетях.

«Во время дебатов в социальных сетях были определенные негативные явления, но они не носили серьезный характер.

В целом, процесс предвыборной пропаганды можно охарактеризовать как нормальный», - добавил М.Панахов.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

