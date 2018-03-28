Секута: Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в мире (версия 2)

2018-03-28 15:10 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе и в мире, сказал в среду посол США в Азербайджане Роберт Секута на ежемесячном деловом обеде Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), посвященном завершению его дипломатической миссии в стране.

"Географическое положение Азербайджана и его энергетические ресурсы играют очень важную роль для обеспечения энергетической безопасности не только региона, но и мира. Это, а также другие факторы повышают вес Азербайджана на международной арене", - сказал Секута.

Другим фактором, обеспечивающим важную роль Азербайджана в регионе, по словам посла, является транзитный потенциал страны.

"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и новый международный морской порт в поселке Алят являются одними из важнейших компонентов нового "Шелкового пути". Они позволят значительно расширить торговлю между западной, южной и восточной частями Евразии. Эти компоненты позволяют сократить транспортировку грузов из Китая в Европу с 35 до 10-15 дней. Они также позволят значительно расширить торговлю между рынками Южной и Юго-Восточной Азии и Европы", - сказал Секута.