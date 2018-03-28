Кыргызстан и Израиль рассматривают возможность установления безвизового режима

2018-03-28 15:11 | www.trend.az | 7

Заместитель председателя парламента Кыргызстана Асель Кодуранова и руководитель депутатской группы дружбы парламента Кыргызстана по сотрудничеству с Израилем Ирина Карамушкина провели встречу с депутатом парламента Израиля, главой парламентской группы дружбы Израиль-Кыргызстан Ави Хассоном, передает ИА Кабар.

Встреча проходила в рамках рабочего визита израильского парламентария в Кыргызстан.

Кодуранова отметила, что в Кыргызстане воспринимают Израиль как дружественную и развитую страну. Она проинформировала представителя парламента Израиля о предпринимаемых в Кыргызстане реформах по развитию парламентской демократии и выразила готовность кыргызской стороны всестороннему и взаимовыгодному сотрудничеству.

В свою очередь Хассон отметил схожесть Кыргызстана и Израиля в том, что оба государства являются наиболее развитыми демократиями в своих регионах. Информируя о достижениях и лидирующих позициях Израиля в медицине, сельском хозяйстве, информационных технологиях и образовании он отметил возможность обмена опытом в данных сферах. Для достижения максимальных результатов в развитии двусторонних отношений израильская сторона подчеркнула важность открытия Посольства Кыргызстана в Израиле и отмены виз для туристов из данной страны. При этом особо отметил, что Израиль практически со всеми странами бывшего Советского союза имеет безвизовые режимы.