Турция откроет новый КПП с Сирией

2018-03-28 15:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Турция откроет новый контрольно пропускной пункт (КПП) с Сирией в провинции Хатай, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что новый КПП предназначен для облегчения доступа гуманитарных грузов в сирийский Африн.

Согласно данным СМИ, в настоящее время ведутся работы по строительству КПП.

Отметим, что сегодня на территории Турция имеется 27 КПП, и 4 из них на границе с Ираком.

Семь, из имеющихся в Турции 27 контрольно-пропускных пунктов в настоящее время не функционируют, один из закрытых КПП расположен на границе с Арменией.

ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.