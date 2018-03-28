Эрдоган поддержал Москву в «деле Скрипаля»

2018-03-28 15:34 | www.oxu.az | 7

Власти Турции не станут принимать в отношении России меры, основываясь на предположениях по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом как передает Oxu.az, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«То, что какие-то страны приняли меры (в отношении России - ИФ), основываясь на предположениях, не значит, что мы будем действовать так же», - привела в среду слова президента турецкая газета «Хюрриет».

Издание напоминает, что 26 марта министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором осудило отравление С.Скрипаля в британском Солсбери. При этом в заявлении турецкого МИД не упоминалась Россия.

Более 25 стран объявили на этой неделе о высылке свыше 150 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Ответственность за него возложили на Москву. Россия категорически отвергает эти обвинения.



А.Мамедов

