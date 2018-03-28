В Греции и Албании сварены трубы на 85% маршрута ТАР

2018-03-28 15:18 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Греции и Албании осуществлена сварка труб на более чем 85 процентов маршрута Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Об этом говорится на странице консорциума ТАП в Twitter.

"Все сварные швы подлежат автоматическому тестированию для соответствия национальным и международным стандартам. Трубы на 85 процентах нашего маршрута в Греции и Албании (около 650 из 765 километров) уже сварены", - говорится в сообщении.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.