ABD o akşam İncirlik Üssü'nü boşaltmış

2018-03-28 15:33 | www.trend.az | 1

Türkiye’nin Afrin’deki PKK/PYD’lilere yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başlattığı 20 Ocak'tan bir gün önce ABD savaş uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nden ayrıldığı ortaya çıktı.

ABD’nin İncirlik’te sadece tanker uçak, İHA ve 3 helikopteri kaldı. Türk Hava Kuvvetleri’nden emekli General Beyazıt Karataş, 19 Ocak gecesi yaşanan tahliyeyi Yeni Şafak’a anlattı. İncirlik’te konuşlu F-15, A-10 ve F-16 savaş uçaklarının gece yarısı operasyonu ile bölgedeki başka üslere gönderildiğini belirten Beyazıt Karataş, “Daha sonraki günlerde Pentagon’un İncirlik’e göndereceği 12 adet A-10 tipi bombardıman uçağı da Afganistan-Kandahar Üssü’ne yönlendirildi” dedi.

MÜCADELEDE YOKUZ, MESAJI

Karataş, İncirlik’e gönderilecek uçakların Kandahar’a yönlendirilmesi ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “DEAŞ’la mücadele yüzde 98 oranında bitirildiği için uçaklar Afganistan’a sevk edildi” ibaresinin yer aldığını söyledi. Karataş, “ABD bu tavrı ile ‘PKK’ya karşı mücadelede biz yokuz’ mesajı verdi. “Washington, terör örgütleri arasında çifte standart uyguladığını bir kez daha gösterdi” diyen Karataş, “Şu an İncirlik’te Amerika’ya ait yalnızca kargo, yakıt ve istihbarat uçakları kaldı. Türkiye ise Zeytin Dalı Harekatı’nın başlaması ile birlikte bir F-16 filosunu İncirlik’e konuşlandırdı” ifadelerini kullandı.

ABD TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre Münbiç konusunda ABD’nin elinde hiçbir haklı gerekçe kalmadığına dikkat çeken Karataş, Münbiç’te barajı kaybetmek istemeyen Pentagon-CIA ittifakının bölge genelinde yeni ittifak arayışlarına girdiğini kaydetti. Karataş şunları söyledi: “ABD bundan sonra çok daha kirli taktiklere başvuracak. Önce körfez sonrasında Suriye coğrafyasında 30 yıldır tüm dengeleri alt üst ettiler. Bu 30 yıllık dönemin aktörleri halen operasyonları ABD kamuoyuna izah edemiyorlar. ABD eliyle sergilenen vahşet ve işgallerin maliyeti konusunda kendi halklarına sürekli yalan söylüyorlar. İran’ı dengelemek ve İsrail’in korkularını gidermek için sahada tutunmaya çalışacaklar, şayet bölge halkları kararlı olursa çok fazla beklemeden ABD’nin topyekün yenilgisini, kaçışını görebiliriz.”