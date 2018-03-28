Минобороны АР обратилось к гражданам

2018-03-28 15:48 | www.apa.az | 7

В связи с началом призыва граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1-го апреля, некоторые пользователи социальных сетей обсуждают данную тему и обмениваются разными комментариями.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, в этих комментариях указываются номера, назначения и места дислокации воинских частей, в которых призывники будут проходить службу, а также задаются взаимные уточняющие вопросы. Учитывая, что это служить интересам противника, Министерство Обороны заявляет, что распространение подобных информаций категорически недопустимо.