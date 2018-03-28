Армянский сепаратизм в кулуарах Конгресса США: на прицеле Самцхе-Джавахети

2018-03-28 15:21 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Ереван и Зангезур - это действительно исторические азербайджанские земли, как и Самцхе-Джавахети – грузинская земля, пишет грузинское издание «Кавказъ Плюс», комментируя вояж нового посла Армении в Грузии Рубена Садояна по региону Самцхе-Джавахети, во время которого тот позволил себе грубые, совершенно недипломатичные и оскорбительные высказывания относительно исторических фактов, о которых напомнил ранее Президент Азербайджана.

«Земли нынешней Республики Армения входили в состав таких исторических государств, как азербайджанские Иреванское ханство, Нахичеванское ханство, Карабахское ханство. Крайний север нынешней Республики Армения входил сперва в состав единой Грузии, а затем в состав грузинского Картлийского царства. Никаких армянских государств здесь не было в помине», – пишет издание.

Издание напоминает о том, что как в регион Самцхе-Джавахети, так и в Иревань и Зангезур армяне начали массово переселяться несколько веков назад, и со временем начали объявлять эти земли «исконно армянскими», как и культурные памятники, расположенные там.

«Еще позже появились армяне в грузинской Абхазии. А сегодня они, изгнав коренное грузинское население, превратились на данной сепаратисткой территории в крупнейшую этническую группу, превосходящую по численности и абхазов. Получается, армянские националисты в отношении Грузии исповедуют именно агрессивный маразм. И грузинское государство это терпит», - пишет «Кавказъ Плюс».

Грузия, по словам издания, столкнулась с проблемой размещения свыше 300 тысяч беженцев, изгнанных армянами из Абхазии, точно также как столкнулся Азербайджан с проблемой свыше одного миллиона беженцев с оккупированной Арменией территории Карабаха и свыше 200 тысяч азербайджанцев с территорий Армянской ССР, в том числе из тех же Еревана и Зангезура.

«Армения не только не сочувствует грузинским беженцам из Абхазии, она регулярно голосует на Генассамблее ООН против их возвращения в родные дома. Более того, президент Армении Серж Саргсян приглашал представителей сухумского сепаратистского режима и встречался с ними на оккупированных Арменией азербайджанских территориях», – пишет грузинское издание.

«Кавказъ Плюс» напоминает, что армяне, присвоив себе все без исключения грузинские церкви и монастыри на севере Армении, претендуют еще на 465 храмов на территории Грузии, и это при том, что на исконных азербайджанских землях в том же Ереване и Зангезуре армяне варварски стерли с лица земли все памятники азербайджанской культуры.

«Не слишком ли много себе позволяет посол Рубен Садоян, который ведет себя на грузинской территории как «хозяин», и, по сути, провоцирует своими поездками и выступлениями сепаратистские настроения среди проживающих в Грузии армян?» – задаётся вопросом грузинское издание.

Грузинский регион Самцхе-Джавахети давно превратился в камень преткновения между Арменией и Грузией. И только сбалансированная внешняя политика Грузии вкупе с боязнью Армении потерять в лице Грузии страну, через которую у неё сохраняется доступ в Россию, держат «джавакхский вопрос» в тени.