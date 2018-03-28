Азербайджанские депутаты выступили против Затулина

2018-03-28 16:00 | www.oxu.az | 7

Константин Затулин является первым заместителем председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Однако деятельность этой персоны, напротив, связана с порчей отношений со странами СНГ и связей между россиянами, живущими на постсоветском пространстве. И это не та деятельность, которая служит политическим целям фракции «Единая Россия», членом которой он является.

К.Затулин всегда обвинялся в подстрекательстве к конфликтам на национальной почве. То какая-то страна СНГ объявляла его персоной нон-грата, то он участвовал в качестве наблюдателя для легитимизации «президентских выборов» сепаратистского режима. И, наконец, он отважился комментировать мнения президента Азербайджана, используя свои на уровне недоучки половинчатые знания истории и качества половинчатого политика.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Хикмят Бабаоглы, комментируя оскорбительные заявления первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ К.Затулина в адрес Азербайджана в ходе визита в Ереван.

«Напомним, что в 2006 году он был объявлен Украиной персоной нон-грата за поддержку сепаратизма в Крыму и разжигание межнациональной розни. В 2008 году Затулин был задержан в аэропорту Симферополя, ему был запрещен въезд в страну, и в то же время он получил предупреждение за антиукраинские радикальные заявления. В 2017 году Киев объявил его в государственный розыск.

В 2010 году К.Затулин был объявлен Азербайджаном персоной нон-грата за участие в избирательном шоу сепаратистского режима Нагорного Карабаха. В 2014 году он сыграл ту же роль в избирательном шоу в Абхазии. То есть, политическая сущность Затулина половинчата, он поддерживает этнический сепаратизм, и это настолько очевидно, что его политических целей не могут иногда понять в официальных кругах страны, гражданином которой он является.



Поэтому К.Затулин не имеет никакого права называть чье-либо мнение несерьезным. Если есть кто-то несерьезный, это и есть сам Затулин. Серьезный политик должен принимать во внимание интересы своего государства, соседних и партнерских стран. К сожалению, Затулин как ответственное лицо в сотрудничестве со странами СНГ служит не развитию, а ухудшению сотрудничества. За это он подвергается осуждению не только со стороны официальных структур стран СНГ, но и со стороны многотысячной русской общины. Серьезные политики никогда не допускают подобного.



Историческое мировоззрение Затулина и «талант» интерпретатора истории не уступают его «таланту политика». Если учесть такой постулат, что история в прошлом политика, а политика же - история сегодняшнего дня, тогда Затулин должен серьезнее отнестись к истории, которая в прошлом была политикой, и как современный политик он должен быть объективным, произнося слова, которые в будущем станут историей.

К сожалению, Затулин не обладает этими качествами. Это можно объяснить двумя причинами: либо Затулин, будучи выпускником исторического факультета МГУ, не посещал лекции по Истории древнего мира, либо он намеренно искажает историю. Ни на одной карте Римской империи нет надписи «Великий Айк».

В частности, административно-политические границы современного Азербайджана, включая территорию нынешней Армении, ни на одной карте не указываются как «Великий Айк». Эти территории в разные периоды назывались Сарматия, Албания, Мидия и др., что еще раз показывает, что эти территории всегда были за пределами Римской империи.



Римские карты показывают, что территории современных Азербайджана и Армении, то есть территории, указанные за пределами исторического западного Азербайджана, являются родиной тюрок-кыпчаков. После 1800-х годов, когда царская Россия переселила на территорию западного Азербайджана – в города Иреван, Зангезур, Гейчай исповедующих христианство армян, те в свою очередь переняли культуру автохтонов этих земель кыпчаков.

Таким образом, впервые в истории лишь после 1800-х годов на Южном Кавказе начали употреблять слова «хай» и «айк». Чтобы освежить память историку Затулину, напомним ему, что в 1918 году по решению парламента АДР, часть земель западного Азербайджана со столицей в городе Иреван была передана в аренду приезжим армянам сроком на 100 лет, чтобы и они смогли построить свое государство. Взамен они не должны были претендовать на Зангезур, Гейчай и Карабах.

Президент Азербайджана, опираясь на эту историческую истину и память, говорит, что мы вернемся на наши исторические земли. Мы вернемся в Гейчай, Иреван и Зангезур. Эта позиция не противоречит международному праву и его принципам. Поскольку одним из признанных на международном уровне основных прав является право проживать на своих родных землях.

В Азербайджане же число людей, лишенных этого права, составляет 1 миллион. 250 тысяч из них были в 1988-1993 годах жестоко и насильно изгнаны со своих родных земель в Армении, 750 тысяч – из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Президент Ильхам Алиев как гарант прав каждого гражданина Азербайджана, говорил об обеспечении этих прав.

Поэтому данный призыв не подрывает международный авторитет президента Ильхама Алиева, а наоборот, добавляет ему уважения. Потому что его позиция призывает не к оккупации чужих земель, а к уважению международного права, объективному подходу к истории и мирному сосуществованию».

Другой депутат Айдын Мирзазаде заявил через прессу, что недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об исконно азербайджанских землях вызвали очень серьезное недовольство в Армении:

«В частности, заявления президента о том, что азербайджанцы рано или поздно вернутся в Ереван, Зангезур и Гейчай, в полном смысле этого слова серьезно беспокоят как руководство Армении, так армянские диаспорские организации за границей», - сказал А.Мирзазаде, уточнив, что речь идет не о территориальных претензиях Азербайджана к Армении, а о проживании азербайджанцев на своих исторических землях.

Депутат заявил, что в качестве «тяжелой артиллерии» Армения задействовала депутата российского парламента Констатина Затуллина, известного своими провокационными и необъективными антиазербайджанскими заявлениями.

Конечно они сомневались, справится ли Затулин с этим заданием, поэтому они пригласили его в Ереван и дали заучить «шпаргалку» армянской стороны».

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

