Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам страны

2018-03-28 16:06 | www.oxu.az | 7

В связи с началом призыва граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1-го апреля, некоторые пользователи социальных сетей обсуждают данную тему и обмениваются разными комментариями.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Министерства обороны, в этих комментариях указываются номера, назначения и места дислокации воинских частей, в которых призывники будут проходить службу, а также задаются взаимные уточняющие вопросы.

Учитывая то, что это служит интересам противника, Министерство обороны заявляет, что распространение подобной информации категорически недопустимо.