Героиня из тени забытья и таинственный Дух - необычная премьера в Баку (ФОТО)

2018-03-28 15:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля “Bir, iki – bizimki!” (Раз, два – слышу едва…),, поставленного по одноименному произведению писателя и драматурга Кямала Абдуллы, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Премьерный показ спектакля посетили автор пьесы Кямал Абдулла, известные деятели культуры и искусства, представители театральной общественности.

На открытии вечера художественный руководитель и директор театра, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азербайджана Азер Паша Нейматов отметил, что этот спектакль будет впервые представлен на новой сцене имени Аббаса Мирзы Шарифзаде , а впоследствии коллектив порадует премьерами. Мероприятие было приурочено к 125-летию Аббаса Мирзы Шарифзаде

Было отмечено, что народный артист Азербайджана Аббас Мирза Шарифзаде (9 (22) марта 1893, Шамахы - 16 ноября 1938, Баку), актер театра и кино, один из первых азербайджанских кинорежиссёров, за 30 лет своей сценической деятельности сыграл десятки ролей из произведений как национальной, так и мировой драматургии. Был известен в первую очередь как актёр-трагик и сыграл значительную роль в истории Азербайджанского государственного драматического театра, был главным режиссёром с 1926 года. Став жертвой сталинских репрессий, в декабре 1937 года Шарифзаде был арестован по сфабрикованному делу и почти через год, после допросов и пыток, расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1955 году .

Далее зрителям была представлена премьера спектакля “Bir, iki – bizimki!”. Режиссер-постановщик - Алиф Джахангирли, художник - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, свтооформление – Рафаэль Гасанов, звукорежиссер - Шахана Салимова, художественный руководитель - Азер Паша Нейматов. В ролях – заслуженный артист Айшад Мамедов, актеры Илаха Гасанова, Зия Ага, Хадиджа Новрузлу и Джаналали Джаналиев.