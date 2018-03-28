Затулин служит политическим интересам армян, что бросает тень на азербайджано-российские отношения - депутат

2018-03-28 15:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Высказывания первого зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в рамках недавнего официального визита в Армению еще раз подтвердили, что он инструмент в руках политической власти Армении, используемый против Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Насиров отметил, что, в частности, внимание привлекает отношение Затулина к словам Президента Ильхама Алиева на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) о сути апрельских боев, которое подтверждает, в какой степени он служит армянским интересам, и то, что он инструмент в руках армян.

«На пресс-конференции, проведенной 26 марта в парламенте Армении, Затулин, исказив правду об апрельских боях, перекладывает ответственность за начало этих событий непосредственно на Азербайджан. Якобы Азербайджан, не найдя другого места для применения вооружения, приобретенного у России, использовал его именно в апрельских боях, якобы Армения находилась в состоянии обороны и не нарушала режим прекращения огня. В то же время Затулин привлек внимание к высказываниям Президента Азербайджана о возвращении азербайджанцев на такие исторические земли, как Иреван и Зангезур, тем самым подтвердив свою зависимость от армянского лобби и политической власти Армении, а также что он выполняет их поручения. Эти факты еще раз показали, что в действительности Затулин был избран в Госдуму при поддержке армянского лобби, потому и служит непосредственно армянским интересам», - сказал депутат.

По его словам, такое поведение Затулина не вызывает удивления.