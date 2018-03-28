Аллахшукюр Пашазаде оставил запись в книге соболезнований в посольстве России

2018-03-28 16:18 | www.apa.az | 6

В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово в посольстве России в Азербайджане открывается книга соболезнований.

Как сообщает АПА, председатель УМК, шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде оставил запись в книге соболезнований.

Шейхульислама сопроводили Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр и глава Ассоциации горских евреев Азербайджана Мелих Евдаев.

Председатель УМК выразил глубокие соболезнования российскому народу, родным и близким жертв пожара.



Представители дипломатического корпуса в Азербайджане также прибыли в посольство, чтобы выразить свои соболезнования. Перед посольством возложены цветы, зажжены свечи. Запись в книге можно будет оставить завтра с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00. В связи с трауром в здании посольства приспущен государственный флаг России.

Отметим, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.