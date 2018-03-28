Актриса: Встречайтесь с вдовами, это угодно богу

2018-03-28 16:19 | www.oxu.az | 6

Актриса Кенуль Юсифгызы написала скандальный статус.

Как передает Oxu.Az, на своей странице в Facebook она предложила женатым мужчинам встречаться со вдовами:

«Мужчины, в качестве любовниц выбирайте вдов, это угодно богу. Все равно вы изменяете. В нашем обществе всего 5 процентов мужчин могут поклясться, что после женитьбы не ходили налево. Оставшиеся 95 процентов словно бы поклялись, что кроме жены должна быть и любовница.

Ладно одна любовница, иногда их сразу несколько. Не встречайтесь с 18-25-летними и не делайте их своими любовницами. Дайте им возможность окончить университет и создать семью. А потом начинаете порочить их и называть проститутками. Это делаете вы, дорогие мои».

Отметим, что К.Юсифгызы часто делает такие скандальные заявления.

Пярвиз Гусейн

