Управляющую ТЦ "Зимняя вишня" арестовали на два месяца

2018-03-28 15:45 | www.trend.az | 6

Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал первую фигурантку дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" — управляющую торгового центра Надежду Судденок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая", — огласил решение судья.

Обвиняемая заявила, что будет обжаловать это решение. Защита просила отпустить Судденок под домашний арест. Следствие же апеллировало к стандартному набору опасений: на свободе она может скрыться, в том числе за рубеж, повлиять на расследование, надавить на свидетелей и так далее.