В Анкаре обсудили перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

2018-03-28 16:27 | www.apa.az | 5

28 марта в Анкаре состоялась встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального Штаба Турецкой Республики генералом армии Хулуси Акаром.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также роль азербайджанской армии и Вооруженных Сил Турции в обеспечении стабильности в регионе.



Стороны обменялись мнениями вокруг вопросов сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, проведения совместных военных учений и других вопросов, представляющих взаимный интерес.