Все верующие Азербайджана будут участвовать в президентских выборах - шейхульислам

2018-03-28 15:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Все верующие Азербайджана как один будут участвовать в предстоящих президентских выборах.

Об этом в среду сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что верующие, как и все граждане Азербайджана, должны быть активными на этих выборах.

«Мы должны участвовать в президентских выборах и работать во имя государственности. Верю, что верующие Азербайджана сделают свой выбор и уже определились, за кого будут голосовать. Сегодня развитие азербайджанства – долг каждого человека, в том числе верующих», - сказал Пашазаде.