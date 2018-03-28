Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры (ФОТО)

2018-03-28 15:51 | www.trend.az | 5

По приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председателя КНР Си Цзиньпина председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), председатель Комитета по государственным делам КНДР Ким Чен Ын с 25 по 28 марта этого года совершил неофициальный визит в Китай.

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры в Доме народных собраний в Пекине. Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань устроили приветственный банкет в честь Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу. Они также вместе посмотрели художественные выступления.

В мероприятиях приняли участие член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, член ПК Политбюро ЦК КПК и член Секретариата ЦК КПК Ван Хунин, заместитель председателя КНР Ван Цишань.

В ходе переговоров Си Цзиньпин от имени ЦК КПК выразил Ким Чен Ыну горячее приветствие в связи с его первым визитом в Китай.

Си Цзиньпин выразил признательность за то, что Ким Чен Ын после 19-го съезда КПК направил ему поздравительное послание по случаю его переизбрания на пост генерального секретаря ЦК КПК и вступления в должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КПК. А несколько дней назад Ким Чен Ын, сразу после того как Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР и председателем ЦВС КНР, снова направил ему поздравительное послание.

Китайская сторона высоко ценит нынешний визит Ким Чен Ына в Китай, который был совершен в особый момент и имеет большое значение, отметил Си Цзиньпин. По его словам, этот визит в полной мере отражает то, что товарищ председатель и Центральный комитет ТПК уделяют серьезное внимание развитию отношений с КПК и КНР.

В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что в последнее время в Китае одно за другим произошел ряд крупных и радостных событий, так, в прошлом году успешно состоялся 19-й съезд КПК, а не так давно успешно прошли ежегодные сессии Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая.

Ким Чен Ын сказал, что товарищ Си Цзиньпин пользуется поддержкой КПК и народа всей страны, стал ядром руководства и был переизбран председателем КНР и председателем ЦВС КНР. В соответствии с дружественной традицией КНДР и Китая он был обязан приехать в Китай, чтобы лично поздравить Си Цзиньпина.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове развивается быстрыми темпами, произошло много важных перемен, сказал Ким Чен Ын, добавив, что он был должен, с точки зрения дружбы и морали, своевременно лично проинформировать товарища генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин отметил, что традиционная дружба между КНР и КНДР была собственноручно создана и тщательно культивирована старыми поколениями руководителей двух партий и двух государств и представляет собой общее драгоценное наследие двух сторон. Разделяя общие идеалы и убеждения, а также глубокую революционную дружбу, старые поколения руководителей наших двух стран доверяли друг другу, оказывали взаимную поддержку, тем самым вписав прекрасную страницу в историю международных отношений, сказал Си Цзиньпин. Он отметил, что старые поколения руководителей Китая и КНДР поддерживали тесные контакты, как родственники навещали друг друга. На протяжении долгого времени две партии и страны оказывали друг другу взаимную поддержку и осуществляли взаимодействие, внеся важный вклад в развитие дела социализма.

"Мы с товарищем председателем оба стали свидетелями развития отношений между КНР и КНДР", - сказал Си Цзиньпин, добавив, что обе стороны неоднократно заявляли о готовности непрерывно продолжать традиционную дружбу между КНР и КНДР, еще лучше развивать ее. Это стратегический и к тому же единственный верный для обеих сторон выбор, который был сделан исходя из истории и реалий, с учетом международной и региональной архитектоники, а также общей обстановки в отношениях между КНР и КНДР, - сказал Си Цзиньпин. - Этот выбор не изменится из-за какого-либо события или момента времени".

Си Цзиньпин подчеркнул, что КПК и китайское правительство придают большое значение развитию отношений дружбы и сотрудничества с КНДР. Сохранение, упрочение и развитие отношений между КНР и КНДР неизменно остаются непоколебимым курсом КПК и китайского правительства.

"Мы готовы вместе с товарищами из КНДР, не забывая о первоначальной цели и продвигаясь вперед рука об руку, содействовать долгосрочному, здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений во имя двух стран и на благо их народов, и тем самым внести новый вклад в региональный мир, стабильность и развитие", - сказал Си Цзиньпин.

Ким Чен Ын сказал, что он был вдохновлен высказанным генеральным секретарем Си Цзиньпином важным мнением относительно развития дружбы между КНДР и КНР и отношений между двумя государствами и между ТПК и КПК.

Дружба между КНДР и КНР, которая была собственноручно создана и тщательно культивирована старыми поколениями руководителей двух сторон, является непоколебимой, сказал он. Продолжение и развитие дружбы с Китаем в условиях новой обстановки - это стратегический выбор КНДР, который остается неизменным в любой обстановке.

Ким Чен Ын отметил, что целью его нынешнего визита была встреча с китайскими товарищами, активизация стратегической коммуникации и углубление традиционной дружбы. Надеюсь, что в будущем у меня будет возможность часто встречаться с товарищем генеральным секретарем, поддерживать тесные контакты путем взаимной отправки спецпосланников и обмена письмами, чтобы вывести ведущую роль встреч на высоком уровне в отношениях между двумя партиями и двумя странами на новую высоту.

Стороны обменялись информацией о внутреннем положении в каждой из стран. Си Цзиньпин заявил, что 19-й съезд КПК утвердил грандиозный план всестороннего построения модернизированной социалистической державы: к 2020 г. всесторонне построить среднезажиточное общество, к 2035 г. в основном осуществить социалистическую модернизацию и к середине текущего века построить модернизированную социалистическую державу, которая станет богатой и могущественной, демократической и цивилизованной, гармоничной и прекрасной. КПК возглавит многонациональный народ страны в стремительном движении вперед и в самозабвенной работе по осуществлению китайской мечты о великом возрождении китайской нации.