Министр обороны Азербайджана встретился с главой Генштаба ВС Турции (ФОТО)

2018-03-28 15:53 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана в среду встретился с главой Генштаба Вооруженных сил Турции, говорится в сообщении в среду на сайте Генштаба.
Прибывший по приглашению министра национальной обороны Нуреттина Джаникли с официальным визитом в Анкару министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба ВС Турции Хулуси Акаром.
На встрече обсуждались военное сотрудничество между двумя странами и военно-политическое положение в регионе.
Отметим, что в рамках визита Гасанова планируется проведение встреч с руководителями военно-политических и других госструктур Турции.
31 марта генерал-полковник примет участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в городе Гиресун.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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