ВВС США покинули военно-воздушную базу в Турции до начала операции «Оливковая ветвь» - СМИ

2018-03-28 15:56 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - ВВС США покинули военно-воздушную базу Инджирлик в Турции до начала военной операции «Оливковая ветвь», пишет в среду турецкая газета Yenişafak, ссылаясь на отставного генерала ВВС Турции Беязита Караташа.

По словам Караташа, как сообщает газета, 19 января текущего года ВВС США вывели самолеты F-15, A-10 и F-16 с военно-воздушной базы Инджирлик.

Катараш отметил, что самолеты A-10 ВВС США были направлены на военно-воздушную базу в Афганистане.

Генерал также отметил, что в настоящее время на военно-воздушной базе Инджирлик находятся только разведывательные самолеты.

«С началом военной операции «Оливковая ветвь» Турция разместила свои самолеты F-16 на военно-воздушной базе Инджирлик», - сказал Караташ.

Отметим что ВС Турции и Свободная сирийская армия (ССА) 18 марта освободили город Африн от террористов PYD и YPG.