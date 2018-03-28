Огромная космическая станция на днях должна упасть на Дагестан

2018-03-28 16:44 | www.oxu.az | 7

Астрономы допустили падение китайской космической станции на Дагестан, сообщает Oxu.az.

Первая китайская космическая станция «Тяньгун-1» («Небесный дворец — 1») войдет в атмосферу и сгорит в течение недели, причем ее обломки могут упасть на Землю.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Сейчас станция находится на высоте около 200 километров, снижаясь на четыре километра в день. В ближайшие дни падение ускорится. Ожидается, что на расстоянии в 70 километров до поверхности Земли станция развалится на части.

По расчетам ученых, обломки могут упасть между 43 градусом северной и 43 градусом южной широты. В эту область попадет почти вся Южная и Центральная Америки, юг Европы, вся Африка, Ближний Восток, большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии. В зоне вероятного падения оказалась и южная часть Дагестана.

Прекращение баллистического существования на орбите и вход в плотные слои атмосферы первой китайской орбитальной станции Тяньгун-1 произойдет ориентировочно между 30 марта и 3 апреля.

А.Мамедов

