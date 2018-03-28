Умер народный артист России Олег Анофриев

2018-03-28 16:50 | www.oxu.az | 8

Скончался народный артист России Олег Анофриев.

Как передает Oxu.az, об этом в среду, 28 марта, в Instagram сообщил актер Александр Олешко.

«Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное...» — написал Олешко.

Анофриеву было 87 лет.

Олег Анофриев снялся в таких фильмах, как «Алые паруса», «Кот в мешке», «Первый рейс», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Нежданно-негаданно». Он также озвучил мультфильмы «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Очень синяя борода» и «Где обедал воробей?».

А.Мамедов

