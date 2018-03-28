МИД Узбекистана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества

2018-03-28 15:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Кыргызстан подписали Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2018-2019 годы. Об этом в среду сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Документ был подписан в ходе состоявшейся 28 марта 2018 года встречи между министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым, прибывшим в Ташкент для участия в международной конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

Согласно информации, министры обменялись мнениями об итогах завершившегося 27 марта Ташкентского форума.

Как подчеркнул глава МИД Кыргызстана, успешное завершение конференции заложило конструктивную основу для скорейшего урегулирования афганского конфликта.