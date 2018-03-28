Распространение в соцсетях конфиденциальной информации служит интересам противника - минобороны Азербайджана

2018-03-28 16:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана обратилось к гражданам.

«В связи с призывом с 1 апреля на действительную военную службу граждан Азербайджана в некоторых социальных сетях пользователи ведут обсуждения, связанные с этой темой, и делают различные комментарии. В этих комментариях и статусах указываются номера, назначение и места дислокации воинских частей, в которых будут служить призывники, а также задаются встречные, уточняющие вопросы», - говорится в обращении.

Учитывая, что эта информация служит интересам противника, минобороны заявляет, что ее распространение недопустимо.