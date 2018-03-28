Армяне испокон веков хотели завладеть азербайджанскими землями - Аллахшукюр Пашазаде

2018-03-28 16:09 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Армяне испокон веков хотели завладеть азербайджанскими землями, сказал в среду председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что Армения еще с XIX века положила глаз на наши земли, а ее покровители всегда помогали ей в этом.

«Армяне неоднократно совершали геноцид на азербайджанских землях. Всем известно, какие силы стоят за Арменией. Они и сегодня продолжают ей помогать», - сказал Пашазаде.

Председатель УМК добавил, что армяне всегда преподносят себя как пострадавший народ.

«Некоторые думают, что он действительно подвергался геноциду. Зверства, которые совершили армяне против невинных азербайджанских граждан, никогда не забыть», - сказал Пашазаде.