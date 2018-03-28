Обсуждены перспективы развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества – ФОТО

2018-03-28 17:02 | www.oxu.az | 8

28-го марта в Анкаре состоялась встреча между Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального Штаба Турецкой Республики генералом армии Хулуси Акаром.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве обороны, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также роль азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции в обеспечении стабильности в регионе.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, проведению совместных военных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.