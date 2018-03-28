Деятельность Затулина состоит в том, чтобы испортить отношения со странами СНГ - Хикмет Бабаоглу

2018-03-28 16:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Константин Затулин - первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Однако деятельность этой персоны, наоборот, состоит в обострении связей со странами СНГ и одновременно с россиянами, проживающими на постсоветском пространстве. И эта не та деятельность, которую можно объяснить политическими целями фракции «Единая Россия», членом которой он является.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Хикмет Бабаоглу.

По словам депутата, Затулина всегда обвиняли в разжигании противостояния на национально-этнической почве.

"То он объявляется персоной нон-грата какой-либо страной СНГ, с которой должен был наладить сотрудничество, то в статусе наблюдателя участвует для легитимизации «президентских выборов» какого-либо непризнанного сепаратистского режима. И наконец, своими половинчатыми историческими знаниями и навыками недоученного политика осмеливается комментировать высказывания Президента Азербайджана", - добавил Бабаоглу.

Бабаоглу сказал, что Затулин всегда обвинялся в разжигании розни на национально-этнической почве.

Депутат напомнил, что в 2006 году Украина за поддержку сепаратизма и разжигание межнациональных отношений в Крыму объявила Затулина персоной нон-грата, в 2008 году он был задержан в аэропорту Симферополя и ему был отныне запрещен въезд в эту страну.

«Тогда же он получил предупреждение за антиукраинские радикальные высказывания, а с 2017 года находится в государственном розыске. В 2010 году Затулин был объявлен Азербайджаном персоной нон-грата за участие в избирательном шоу сепаратистского режима Нагорного Карабаха. В 2014 году он вновь сыграл такую же роль в избирательном шоу в Абхазии», - отметил депутат.

По мнению Бабаоглу, сущность Затулина-политика неполноценна, он работает на этнический сепаратизм, и это настолько очевидно, что зачастую его политические цели непонятны даже с точки зрения официальных интересов государства, гражданином которого он является.

«И поэтому Затулин не имеет никакого права называть чьи-то мнения несерьезными. Если есть кто-то несерьезный, так это сам Затулин. Серьезный политик, прежде всего, это - политик, учитывающий интересы своего государства, соседних и партнерских стран. К сожалению, Затулин как один из ответственных лиц по сотрудничеству со странами СНГ служит не развитию, а ухудшению этого сотрудничества. Тем самым он подвергается осуждению не только со стороны официальных структур стран СНГ, но и со стороны многотысячной русской общины, жившей в СНГ, топчет их интересы. Серьезные политики никогда не допускают такого», - добавил Бабаоглу.

Депутат Милли Меджлиса отметил, что историческое мировоззрение Затулина и «талант» интерпретатора истории не уступают его «таланту политика».

«Если вспомнить формулу, что «история есть политика прошлого, а политика прошлого составляет современную историю», то Затулин должен серьезнее отнестись к истории, которая в прошлом была политикой, и как современный политик он должен быть объективным в словах и рассуждениях, которые в будущем станут историей. К сожалению, Затулин не обладает этими качествами. Это можно объяснить двумя причинами: либо Затулин, будучи выпускником исторического факультета МГУ, не посещал лекции по Истории древнего мира, либо он намеренно искажает историю. Обе эти причины - плохое явление. Ни на одной карте Римской империи нет надписи «Великий Айк». В частности, административно-политические границы современного Азербайджана, включая территорию нынешней Армении, ни на одной карте не указываются как «Великий Айк». Эти территории в разные периоды назывались Сарматия, Албания, Мидия и др., и эти территории всегда находились за пределами Римской империи. В Римских картах территории за пределами современных Азербайджана и Армении, то есть исторического западного Азербайджана, указаны как родиной тюрков-кыпчаков. После 1800-х годов, когда царская Россия переселила на территорию западного Азербайджана – в Иреван, Зангезур, Гейча и Карабах исповедующих христианство айков, те переняли культуру автохтонов этих земель– христиан-кыпчаков. Эти кыпчаки насильно были вынуждены отдать айкам свой язык и культуру. Таким образом, впервые в истории лишь после 1800-х годов на Южном Кавказе начали употреблять слова «хай» и «айк». Чтобы освежить память историку Затулину, напомним ему, что в 1918 году по постановлению парламента Азербайджанской Демократической Республики, часть земель западного Азербайджана со столицей Иреван была передана в аренду пришлым армянам сроком на 100 лет, чтобы и они смогли создать свое государство, взамен они не должны были претендовать на Зангезур, Гейча и Карабах. Президент Азербайджана, опираясь на эту историческую истину и память, говорит, что мы возвратимся на наши исторические земли, вернемся в Гейча, Иреван и Зангезур. А эта позиция не противоречит международному праву и, в целом, его принципам. Поскольку одним из признанных на международном уровне основных прав является право жить на своих родных землях. В Азербайджане же число людей, лишенных этого права, составляет 1 миллион. 250 тысяч из них были жестоко и насильно изгнаны в 1988-1993 годах военными формированиями со своих родных земель в Армении, 750 тысяч – из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов. Президент Ильхам Алиев как гарант прав каждого гражданина Азербайджана, говорил, что обеспечит это право. Поэтому этот призыв не подрывает международный авторитет Президента Ильхама Алиева, а наоборот, добавляет ему уважения. Потому что его позиция призывает не к оккупации чужих земель, а к уважению международного права, объективному подходу к истории и мирному сосуществованию.», - отметил депутат.

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