Четыре грузина обокрали в Греции до 200 квартир

2018-03-28 17:16 | www.oxu.az | 7

Четверо граждан Грузии задержаны в Афинах по обвинению в квартирных кражах, сообщил в среду на брифинге начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Как передает Oxu.Az, по его словам, в результате трехмесячной совместной операции грузинских правоохранительных органов с греческими коллегами установлено, что задержанные обокрали до 200 квартир на территории Греции.

«В ходе обысков в домах и автомобилях всех четырех лиц сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие разного типа, деньги и украденные вещи», - заявил М.Челидзе.

Он отметил, что задержанным по греческому законодательству грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

А.Мамедов

